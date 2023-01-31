Дезертир із "Вагнера" Медведєв розповів про звірства найманців: Неохочих воювати розстрілювали на очах у новоприбулих

Бійців "Вагнера" часто відправляли у бій без особливих вказівок, а ставлення ПВК до неохочих воювати було безжальним.

Про це розповів колишній найманець "Вагнера", командир підрозділу Андрій Медведєв у ексклюзивному інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наразі Медведєв перебуває в Осло, де він шукає притулку після перетину російсько-норвезького кордону.

"Вони збирали тих, хто не хотів воювати, і розстрілювали на очах у новоприбулих, - сказав колишній "вагнерівець". Ховали їх прямо в окопах, які викопували новачки.

26-річний перебіжчик раніше служив у російській армії і приєднався до "Вагнера" як доброволець. Служив поблизу Бахмута. Підпорядковувався безпосередньо засновникам групи - Дмитрві Уткіну та російському олігарху Євгену Пригожину.

Він називає Пригожина "чортом". "Якби він був російським героєм, то взяв би зброю і побіг із солдатами", - вважає Медведєв.

Він відмовився коментувати, що сам вчинив, воюючи в Україні.

За його словами, "Вагнеру" бракувало тактичного планування, плани придумувалися на ходу.

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"Реальної тактики взагалі не було. Ми просто отримували вказівки про те, де перебуває противник... Не було чітких наказів, як ми повинні поводитися. Ми просто планували, як діятимемо, крок за кроком. Хто відкриватиме вогонь, які в нас будуть зміни... А як воно буде, як вийде - це вже наші проблеми", - розповів він.

"Ексвагнерівець" зізнався, що став свідком того, як солдатів перетворюють на гарматне м'ясо.

Спочатку під його командуванням було десять осіб, але кількість його підлеглих зросла, коли до них почали приєднуватися засуджені.

"Я не міг порахувати, скільки їх було. Вони постійно змінювалися. Трупи, ще в'язні, більше трупів, більше в'язнів", - сказав він.

Він додав, що хоче поділитися своєю історією, аби допомогти притягнути Пригожина та президента Росії Володимира Путіна до відповідальності.

"Рано чи пізно пропаганда в Росії перестане працювати, народ підніметься, і всі наші лідери... будуть схоплені, і з'явиться новий лідер".

Відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що його спіткає доля іншого перебіжчика з "Вагнера", Євгена Нужина, якого вбили молотом перед камерою, Медведєв сказав, що смерть Нужина додала йому сміливості й змусила піти.

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"Вагнерівцю", за його словами, вдалося втекти з Росії, уникнувши арешту "щонайменше десять разів" і ухилившись від куль російських силовиків. Він перетнув кордон Норвегії через озеро по кризі, використовуючи білий камуфляж.

Пригожин раніше підтвердив, що Медведєв служив у його групі, і сказав, що його "слід було б притягнути до відповідальності за жорстоке поводження із засудженими".