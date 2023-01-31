Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 127 500 осіб (+850 за добу), 3201 танк, 2197 артсистем, 6378 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 31 січня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 127 500 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,

танків - 3201 (+0) од,

бойових броньованих машин - 6378 (+9) од,

артилерійських систем - 2197 (+1) од,

РСЗВ - 454 (+1) од,

засоби ППО - 221 (+0) од,

літаків - 293 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5048 (+7) од,

спеціальна техніка - 200 (+1).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.