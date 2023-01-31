Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 127 500 осіб (+850 за добу), 3201 танк, 2197 артсистем, 6378 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 31 січня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 127 500 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,
танків - 3201 (+0) од,
бойових броньованих машин - 6378 (+9) од,
артилерійських систем - 2197 (+1) од,
РСЗВ - 454 (+1) од,
засоби ППО - 221 (+0) од,
літаків - 293 (+0) од,
гелікоптерів - 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4),
крилаті ракети - 796 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5048 (+7) од,
спеціальна техніка - 200 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.