Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 127 500 осіб (+850 за добу), 3201 танк, 2197 артсистем, 6378 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

10 35214
Станом на ранок 31 січня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 127 500 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,

танків - 3201 (+0) од,

бойових броньованих машин - 6378 (+9) од,

артилерійських систем - 2197 (+1) од,

РСЗВ - 454 (+1) од,

засоби ППО - 221 (+0) од,

літаків - 293 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5048 (+7) од,

спеціальна техніка - 200 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби вражено 8 районів зосередження ворога, 3 пункти управління та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 127 500 осіб (+850 за добу), 3201 танк, 2197 артсистем, 6378 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Іван Динисюк
    Ну нарешті 200-й бульдозер став двухсотим.
  • Muron
    В уряді Нідерландів заявили, що поки що не отримували запит від України на постачання для армії держави винищувачів F-16. Однак, якщо Київ звернеться з таким проханням, Амстердам його розгляне.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    А що окрім виходу із Сватово ти бачиш на карті? Про звільнення більшої частини Харківщини, правобережжя Дніпра а до того "жести доброї волі! з Київської, Чернігівської, Сумської областей ти бачив?! Ти вважаєш що нам банка урків протистоїть чи армія країни з населенням у 3-4 рази більшим, яка виділяла на неї набагато більше аніж це було в Україні і не рік-два?! Тож передивись карту та НЕ ЗАБУВАЙ якою вона була у березні 2022 - ПОРІВНЯЙ з ********!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини