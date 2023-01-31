Якби Україна була в НАТО, Росія не напала б, - Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що повномасштабного вторгнення РФ можна було б уникнути, якби Україна була членом НАТО.

Про це він написав у колонці для Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

На його думку, західні політики десятиліттями використовували на тему НАТО і України "дипломатичну двозначність" - і це "закінчилося повною катастрофою".

"Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето.

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І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до альянсу - бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето", - пише Джонсон.

Результатом, за його словами, стала найгірша війна у Європі за останні 80 років.

"Путін вторгся не тому, що думав, що Україна збирається вступити в НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав - і мав численні докази цього - що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України", - вважає Джонсон.

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На його думку, повномасштабного вторгення РФ можна було б уникнути, якби члени НАТО були достатньо сміливими та послідовними й взяли Україну в Альянс.

Джонсон також зазначив, що зараз підтримка членства в НАТО в Україні дуже висока, 83 відсотки українців вважають, що Україна має стати членом Альянсу.

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"Сьогодні українці використовують запаморочливу кількість різноманітної техніки з країн НАТО з надзвичайною майстерністю і хоробрістю… Не НАТО могло б навчати українців, як вести війну - насправді, є багато того, чого вони могли б навчити нас", - написав колишній прем’єр Британії.

Джонсон зазначає, що потрібно було наполягати на тезі, що "Кремлю немає чого боятися НАТО, тому що це оборонний альянс. Але країни-члени прийняли цю фальшиву тезу; я визнаю, що певний час і я з нею погоджувався".

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Він також написав, що "українці повинні отримати все необхідне, щоб закінчити цю війну якомога швидше".