Рашисти обстріляли дві громади на Миколаївщині, - Кім

Вчора, 30 січня, ворог із 08:57 до 12:02 завдавав артилерійські удари з РСЗВ по акваторії та населеному пункту Очаківської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

Також вчора, 30 січня, о 23:12 ворог здійснював обстріл із РСЗВ по Куцурубській громаді. Постраждалих та руйнувань немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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