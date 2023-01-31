Ворог обстрілює Харківщину, у Вовчанську є жертви, пошкоджено будинки. У Куп’янську зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури, - ОВА

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

"У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники тримають свої позиції, завдаючи ворогу відчутних втрат. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу далі!", - резюмує очільник регіону.

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