Минулої доби росіяни обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

30 січня російські військові цивільну інфраструктуру у районі 13 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївка, Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Щербаки, Верхня Терса, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

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