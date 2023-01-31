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Умовою для переговорів є виведення військ РФ з України, - Шольц

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Умовою для переговорів є виведення військ РФ з України, - Шольц
Будь-які мирні переговори мають бути обумовлені виведенням Росією її військ з території України.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Крім того, не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців, заявив Шольц під час пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Німецький канцлер додав, що із президентом Бразилії у нього існує чітка спільна позиція: "Ми обидва засуджуємо російське вторгнення".

З іншого боку, бразильський лідер чітко відкинув надії на поставку в Україну боєприпасів для зенітних установок Gepard або для танків Leopard .

"Бразилія не зацікавлена ​​в передачі боєприпасів для українсько-російської війни. Бразилія – країна миру. І тому Бразилія не хоче брати участь у цій війні, навіть опосередковано", - сказав він.

Читайте: НАТО не братиме прямої участі у війні між РФ та Україною, - Шольц

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    tZE inform @tZEinform 3 ч
    В\с частин МВС Чечні в Мелітополі згвалтували журналістку НТВ, яка приїхала робити про них репортаж. Але матеріал в ефір вийшов і про героїв армії Росії було розказано
  • три - пятнадцать
    **********, відтіктокана...
    бородами всіма відчохчохана,
    а за родіну - то ціна мала,
    хай гвалтують суку - діла нема..
  • Vladko 50abb453
    Это может быть и фейк. Вполне возможно, что на самом деле избили репортершу и изнасиловали оператора (мужского пола).
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