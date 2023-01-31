Умовою для переговорів є виведення військ РФ з України, - Шольц

Будь-які мирні переговори мають бути обумовлені виведенням Росією її військ з території України.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Крім того, не може бути жодного укладеного миру з Росією за спиною українців, заявив Шольц під час пресконференції з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Німецький канцлер додав, що із президентом Бразилії у нього існує чітка спільна позиція: "Ми обидва засуджуємо російське вторгнення".

З іншого боку, бразильський лідер чітко відкинув надії на поставку в Україну боєприпасів для зенітних установок Gepard або для танків Leopard .

"Бразилія не зацікавлена ​​в передачі боєприпасів для українсько-російської війни. Бразилія – країна миру. І тому Бразилія не хоче брати участь у цій війні, навіть опосередковано", - сказав він.

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