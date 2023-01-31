Індекс сприйняття корупції-2022: Україна має 33 бали і посідає 116 місце зі 180 країн, - Transparency International. ІНФОГРАФІКА

Україна має +1 бал в Індексі сприйняття корупції-2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Transparency International Ukraine

"Тепер ми маємо 33 бали зі 100 та посідаємо 116 місце із 180 країн. Ми серед 15 країн, які за 10 років показали найбільше зростання в Індексі. Ми збільшили свої показники на 8 балів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в лідерах рейтингу Данія (90 балів), Фінляндія (87) та Нова Зеландія (87). У кінці списку опинилися Сомалі (12 балів), Сирія (13) та Південний Судан (13).

"Серед рекомендацій, які TI Ukraine давала минулого року для покращення результату, повністю не виконали жодну. Натомість 4 виконали частково, а реформу конституційного правосуддя не провели зовсім", - додають у Transparency International Ukraine.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна за сприйняттям корупції піднялася на 3 пункти і посіла найвищу за весь час позицію, - рейтинг TI. ІНФОГРАФІКА

Повне дослідження щодо Індексу сприйняття корупції-2022 читайте за посиланням.