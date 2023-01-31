Росія прагне розробити новий напрям наступу в Донецькій області, щоб відвернути українські сили від бахмутського сектору, - британська розвідка
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Twitter міністерства оборони Великої Британії.
"За останні три дні російські війська після розвідки боєм розпочали скоординовану атаку в районі міст Павлівка та Вугледар. Ці населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька, і Росія раніше використала 155-у бригаду морської піхоти в безуспішній атаці на той же район у листопаді 2022 року. Зараз російські сили, ймовірно, просунулися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців означала лінію фронту", - йдеться у зведенні британської розвідки.
Російське командування, ймовірно, прагне розробити новий напрям наступу у Донецькій області, яка утримується Україною, і відвернути українські сили від гарячого бахмутського сектора.
"Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить добиватися локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ в цьому районі для досягнення значущого в оперативному відношенні прориву", - зазначають у Міноборони Британії.