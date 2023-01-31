Китай не хоче опинитись у війні РФ з Україною на програшному боці, - WP

Китайський лідер Сі Цзіньпін намагається дистанціюватися від повної підтримки Росії, адже він не хоче опинитися на боці сторони, яка програла війну в Україні.

Про це пише у колонці для The Washington Postколумність Макс Бут, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пекін міг би відіграти для Росії таку ж роль, яку Сполучені Штати відіграють для України. Якби це сталося, шанси на перемогу РФ зросли б в геометричній прогресії", - вважає він.

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Але, як зауважує видання, цього не сталося. А значить, "безмежна дружба", яку Путін і Сі проголосили за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, насправді має чіткі обмеження.

Китай хоче торгувати з РФ та є для неї найбільшим джерелом імпорту. Але при цьому Сі Цзіньпін не готовий залишатися суто на боці Путіна. Він намагається балансувати між РФ та Заходом, створюючи можливості для впливу з боку адміністрації президента США.

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"Як несентиментальний практик реальної політики, Сі не хоче опинитися на стороні, що може стати програшною", - зауважує видання.

Китай і так має у світі не дуже багато друзів. Переможена ж Росія виявиться для нього "не дуже корисним союзником у майбутньому", - йдеться в публікації.

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Це, на думку автора колонки, дає зрозуміти, чому Пекін тягнеться до Європи та намагається зменшити ворожнечу зі Сполученими Штатами.