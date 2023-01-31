У Білорусі заявили про початок нових штабних тренувань, в рамках яких плануватимуть "застосування військ" двох країн

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок двотижневого спільного з росіянами штабного тренування так званого Об’єднаного командування регіонального угруповання військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Білорусі.

"Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років на тему: "Прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ (сил) на користь забезпечення військової безпеки Союзної держави", - йдеться у повідомленні.

У МО Білорусі повідомили, що спільні тренування направлені "на підвищення взаємосумісності органів військового управління двох держав". А також є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу - 2023", що пройде на території Росії у вересні 2023 року.

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