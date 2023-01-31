Нардеп ОПЗЖ Волошин склав мандат, але суд у справі щодо його облиття зеленкою триває, - Погребиський

Нардеп ОПЗЖ Олег Волошин, який давно перебуває за межами України, складає мандат. Водночас триває судове засідання проти депутата Київради Олександра Погребиського, який у 2020 році біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв облили зеленкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Депутат Київради Погребиський свій мандат не складає, а продовжує виконувати свої обов‘язки депутата та військовослужбовця. Але, як то кажуть, є нюанс. ... Я продовжую ходити на судові засідання по справі, у якій Волошин звинувачує мене у нападі на себе. Але сам нардеп перед початком війни покинув територію України. ... На останньому засіданні у грудні місяці в суд навіть не з‘явився прокурор, який представляє державне обвинувачення", - зазначив Погребиський.

Він вважає це політичним тиском на себе та на партію "Європейська Солідарність".

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"Якби СБУ вчасно реагувала на антидержавні заклики народних депутатів, зокрема Волошина, коли він дозволяв собі з трибуни казати, що українська держава є не суверенною, то можливо ці люди, які таким чином намагалися його виховати, не робили цих речей. Мені, на відміну від представників влади чи проросійських політиків, нічого боятися. Я захищав і захищаю свою Батьківщину", - наголосив депутат.

У політсилі нагадали, що Погребиського затримали за наклепом Волошина. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера "ЄС" Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

14 вересня 2022 року Печерський суд прислав чергову повістку Олександру Погребиському, який після бойової травми на фронті проходив лікування. "Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов‘язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений", - повідомив депутат.

Депутат Київради від "Європейської Солідарності", лідер ветеранської організації "Res_Publika. Брати по Зброї" Олександр Погребиський 24 лютого у партійному офісі долучився до організації батальйону тероборони. Погребиський брав участь у захисті столиці та евакуації мешканців Ірпеня, одним з перших увійшов до щойно звільненої від окупантів Бучі.

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