Новини

Нардеп ОПЗЖ Волошин склав мандат, але суд у справі щодо його облиття зеленкою триває, - Погребиський

1 93512
Нардеп ОПЗЖ Волошин склав мандат, але суд у справі щодо його облиття зеленкою триває, - Погребиський
Нардеп ОПЗЖ Олег Волошин, який давно перебуває за межами України, складає мандат. Водночас триває судове засідання проти депутата Київради Олександра Погребиського, який у 2020 році біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв облили зеленкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Депутат Київради Погребиський свій мандат не складає, а продовжує виконувати свої обов‘язки депутата та військовослужбовця. Але, як то кажуть, є нюанс. ... Я продовжую ходити на судові засідання по справі, у якій Волошин звинувачує мене у нападі на себе. Але сам нардеп перед початком війни покинув територію України. ... На останньому засіданні у грудні місяці в суд навіть не з‘явився прокурор, який представляє державне обвинувачення", - зазначив Погребиський.

Він вважає це політичним тиском на себе та на партію "Європейська Солідарність".

Читайте також: ДБР провело обшуки у нардепів ОПЗЖ Рабіновича, Чорного та Волошина: вилучено гранати, зброю та великі суми готівки. ФОТОрепортаж

"Якби СБУ вчасно реагувала на антидержавні заклики народних депутатів, зокрема Волошина, коли він дозволяв собі з трибуни казати, що українська держава є не суверенною, то можливо ці люди, які таким чином намагалися його виховати, не робили цих речей. Мені, на відміну від представників влади чи проросійських політиків, нічого боятися. Я захищав і захищаю свою Батьківщину", - наголосив депутат.

У політсилі нагадали, що Погребиського затримали за наклепом Волошина. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера "ЄС" Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

14 вересня 2022 року Печерський суд прислав чергову повістку Олександру Погребиському, який після бойової травми на фронті проходив лікування. "Цікавим є той факт, що попередня повістка про виклик в Печерський суд була на 09 березня 2022 року. І я з'явився, бо виконую свої процесуальні забов‘язання, але суддів, що там суддів… суд був зачинений", - повідомив депутат.

Депутат Київради від "Європейської Солідарності", лідер ветеранської організації "Res_Publika. Брати по Зброї" Олександр Погребиський 24 лютого у партійному офісі долучився до організації батальйону тероборони. Погребиський брав участь у захисті столиці та евакуації мешканців Ірпеня, одним з перших увійшов до щойно звільненої від окупантів Бучі.

Читайте: Нардеп Волошин написав заяву на складання мандату, - Бойко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Проти патріота який боронить Україну триває провадження за те що зрадника облив зеленкою! А проти колаборанта-зрадника який відверто працює на ворога жодних судових проводжень! Країна кривих дзеркал. Оту гнилу, продажну систему треба всю демонтувати, вона не має права на існування!!!
  • Hanka Panyanka
    це знущання, цинічне та жорстоке..., при цьому дуже дивує позиція органів влади та нашої так званої судової системи, які активно підтримують це знущання й знаходять час та ресурси, щоб приймати в цьому фарсі безпосередню участь, це ганьба та сором в країні, що воює, коли органи влади, котрі повинні захищати закон та справедливість стають в цей час на сторону ворогів країни...
  • Чайка Київ
    Портновсько-татарівсько-зеленське кривосуддя в дії.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини