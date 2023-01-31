Україна та ЄС мають використати політичне "вікно можливостей" і почати переговори про вступ цьогоріч, - Стефанішина

Переговори мають тривати, поки не буде впевненості, що Україна відстояла всі важливі для себе моменти.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Тому ми поспішаємо, ми знаємо, що у нас за плечима вже значний досвід, маємо повну єдність парламенту, президента і судової гілки влади. Тому це політичне вікно можливостей є не тільки з боку ЄС, воно є зараз в Україні, ми не маємо права його не використати", - зазначила вона.

На питання про те, чи достатньо зробила Україна для початку перемовин, попри великий об’єм вже виконаної роботи, віцепрем’єрка зауважила, що "абсолютно недостатньо".

"Ми мали цілу дискусію на уряді з цього питання. Все, що ми робили, ми робили в рамках виконання наших зобов’язань стосовно Угоди про асоціацію. І це дуже багато. Але якщо ми говоримо про членство, то це лише 10–15% від усього, що нам потрібно буде зробити. Перемовини - це побудова структури європейської держави по кожному з 35 розділів майбутньої Угоди про членство. Це соціальна політика, енергетична, транспортна, права людини - тобто всі сфери", - додала вона.

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За словами Стефанішиної, це означає, що ми беремо на себе зобов’язання щодо таких-то трансформацій і формуємо застереження щодо таких-то змін. Де нам треба зберегти наш ринок, наше лідерство, наприклад в аграрній сфері, тощо.

"Тобто це своєрідна книга української державності, того, якою наша країна буде. Для нас важливо, щоби на момент, коли ми зможемо повноцінно почати відновлення економіки і держави, ми були готові з цією візією по кожному розділу. Ми зараз пливемо, умовно кажучи, в Чорному морі і впадаємо у великий океан. А там більші хвилі, більші шторми, більший простір. Тому нам важливо увійти максимально сильними в цей процес", – заявила Стефанішина.

Вона попередила, що процес буде надзвичайно складним та об’ємним. З чимось подібним, за словами віцепрем’єрки, ані українська влада, ані Українська держава ще не стикалися.

"Але ми справді є "інтеграційними тиграми", ми знаємо, як плавати в цьому океані. І тому ми не хочемо збавляти темп", – додала урядовиця.

Водночас вона зазначила, що для України політично важливим є рішення про початок перемовин. Його ухвалення, за словами Стефанішиної, можливе або цього року, або займе певний довший час.

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