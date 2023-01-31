Минулої доби ворог 54 рази обстріляв Херсонщину, в обласному центрі пошкоджено будинки, - ОВА
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За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, Херсон армія РФ обстріляла 7 раз - пошкоджено житлові будинки. Найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів.
Минулої доби постраждалих серед мирних людей не зафіксовано.