Минулої доби ворог 54 рази обстріляв Херсонщину, в обласному центрі пошкоджено будинки, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог відкривав вогонь з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.