Для захисту українського неба потрібно до 200 багатоцільових літаків, - Повітряні Сили

Для свого захисту Україна потребує заміни морально та фізично застарілих радянських літаків різних типів єдиним типом багатоцільового винищувача, яким може стати F-16, у кількості до двох сотень бортів.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат завив в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ігнат наголосив, що Україна - одна з найбільших країн у Європі, і потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час.

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Авіаційне угруповання окупантів, яке зосереджене на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі, окупованих територіях, у п’ять-шість разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин.

"Плюс ми поступаємося в технологіях. Тому потреба є серйозна. Необхідно створити до 5 бригад тактичної авіації із одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається...", - сказав Ігнат.

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Він зауважив, що Україна не може отримати все і одразу. Але поетапний перехід на нові багатоцільові літаки - це вимога часу.

Найбільш імовірним кандидатом на заміщення старих радянських літаків, за словами Ігната, є F-16.

"Очевидно, спершу це буде декілька авіаційних підрозділів - ескадрилей. ... Далі - формування авіаційних бригад - до п’яти, кожна з них може включати до 3 ескадрилей. Така держава, як Україна, одна із найбільших у Європі, потребує саме такої кількості літаків, і це вже буде повне переозброєння і заміщення старої радянської техніки", - сказав Ігнат.

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Наразі, за його словами, Повітряні сили України налічують 11 бригад (1 - навчальна, 3 - транспортні, одна - штурмова, одна - бомбардувальна і 5 - винищувальних). Найновіший літак (Су-27) Повітряні сили отримали на озброєння аж у 1991 році.

Ігнат наголосив, що така реформа Повітряних сил передбачалась ще задовго до вторгнення Росії. Йдеться про поетапне переозброєння на сучасну західну техніку: авіацію, зенітні ракетні системи, БпЛА до 2035 року. Війна у рази пришвидшила цей процес. Він підкреслив, що постачання зброї не відбувається так швидко. Водночас перемовини тривають на всіх рівнях, додав полковник.

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Завоювання переваги в повітрі дозволить успішно проводити наземні операції, зокрема із визволення наших територій, підкреслив речник Повітряних Сил.

Стосовно можливих термінів поставок F-16 Ігнат наголосив, що спочатку має бути ухвалено відповідне рішення на найвищому рівні, тому зараз видавати прогнози - не коректно. Водночас він запевнив, що пілоти та інші фахівці готові до навчання, а профільні відомства уже займаються адаптацією інфраструктури.