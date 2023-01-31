Тищенко звинуватив ЗМІ у дискредитації України перед азійськими партнерами: "Ви реально облажалися"

Нардеп Микола Тищенко, якого раніше виключили з партії та фракції "Слуга народу", заявив, що журналісти поширили фейки про його поїздку до Таїланда.

Про це парламентар повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Неприємно визнавати, але сьогодні ви реально облажалися. У перегонах "чий фейк краще" та "як облити брудом Тищенка", ви забули про головне - що таким чином ви просто дискредитуєте нашу державу перед в’єтнамськими та тайландськими партнерами, з якими я вже 2 тижні веду перемовини за наказом вищого керівництва. Своїми діями наразі ви підірвали довіру до України від наших потенційних партнерів", - наголосив парламентар.

За словами Тищенка, у В’єтнамі та Тайланді домінує російська повістка, дуже велика кількість російських експатів, засилля російського туризму, перевага російських інвестицій, а відповідно і "руzzкая" пропаганда. Все це не дає зрозуміти деяким азіатським країнам, що Росія веде справжню повномасштабну війну проти України.

Водночас він зазначив, що будь-які контакти сьогодні з українською стороною є нібито "небажаними", а завдання нардепів і ОП - розвивати ці контакти.

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"І коли нарешті керівництво В’єтнаму та Королівства Тайланд погодилися на ці перемовини, ви просто обрубуєте їхнє будь-яке бажання з нами співпрацювати. Я наголошую, тут я представляю інтереси України. Тож своїми діями, ви ганьбите не Миколу Тищенка, а свою державу. То що незалежні ЗМІ, задоволені? Я звертаюсь до тих ЗМІ, блогерів та політиканів, які долучилися до розповсюдження фейків (виклавши фото/відео п’ятирічної давнини) про мене та мою державницьку діяльність у цьому регіоні. Саме ви відповідальні за наслідки цього штучно створеного вами скандалу. Ви дискредитуєте нашу державу перед азіатськими партнерами", - сказав нардеп.

Колишній "слуга народу" заявив, що його фото з Тайланду нібито "злили" його ж колеги, адже воно було "в закритому звіті в закритому чаті фракції", де є тільки голови та заступники.

"Вже за декілька хвилин було злито у телеграм-канали. Що взагалі є порушенням державної таємниці, адже ці зустрічі протокольні та закриті. Прошу Службу безпеки України та Офіс Президента України звернути увагу на це питання. І ця криса залишається у тому ж чаті", - заявив Тищенко.

Зокрема Тищенко вважає, що журналіст Михайло Ткач показав "українське ставлення" до керівництва Тайланду, бо просто під їхнім фото зробив допис "дуріан". Нардеп назвав журналіста "невігласом" і заявив, що закон "забороняє "бодай будь-який негативний контекст публікувати з зображенням королівської родини чи наближених до них".

Журналіста Дмитра Гордона Тищенко звинуватив у поширенні його старих світлин з відпочинку.

"Повторюю – у жодного ЗМІ немає ніяких доказів мого так званого "відпочинку". Взагалі. Не ганьбіть свої видання, не ганьбіть себе. Повидаляйте фейкові дописи, бо це буде вашим клеймом "жовтої" преси назавжди", - наголосив Тищенко.

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"Ще раз наголошую, що перебуваю у цьому відрядженні за наказом керівництва. Усі відповідні дозволи на це у мене є, у тому числі підписаний відповідний документ від голови ВР. Зустрічі того рівня, які я провів – це результат довгих перемовин та протокольної підготовки. Організувати їх за день (як ви пишете) неможливо. Кордон я перетнув 10.01, тобто задовго до рішення РНБО. Звіт про роботу буде у Президента та керівника МЗС. Я уповноважений лише на проведення цих перемовин, але розповсюджувати їхні результати я повноважень не маю. У тому числі через інтерес до цієї інформації з боку російських ЗМІ.

Мої пріоритети незмінні – це виконання наказів Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського та інтереси нашої країни. Журналістів, які не приєдналися до цього перфомансу лайна, особисто запрошую на ексклюзивне інтерв’ю. Дуже Вас поважаю за це", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, 26 січня посольство України в Таїланді анонсувало зустріч з народним депутатом "Слуги народу" Миколою Тищенком. Пізніше Давид Арахамія повідомив, що в СН ініціюватимуть виключення Тищенка зі складу фракції та партії "Слуга народу". Згодом стало відомо, що нардепа Тищенка виключили з політсили. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що не відправляв нардепа у відрядження до Таїланду і жодних документів щодо цього не підписував. За даними ЗМІ, Тищенко перетнув кордон із Польщею ще 24 січня.

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