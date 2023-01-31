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Прикордонники перетворили укриття окупантів на братську могилу під Бахмутом: 5 ліквідованих, є поранені, - ДПСУ

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Прикордонники перетворили укриття окупантів на братську могилу під Бахмутом: 5 ліквідованих, є поранені, - ДПСУ
На підступах до Бахмута прикордонники-мінометники перетворили укриття окупантів на братську могилу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

"Днями прикордонники вистежили укриття ворожої піхоти та вдарили туди з мінометів. Вогневий наліт з декількох напрямків зруйнував інженерну забудову та знищив позиції загарбників. Завали поховали більшість солдатів російсько-окупаційних військ, які там перебували", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, у результаті у противника 5 вбитих і 4 поранених.

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