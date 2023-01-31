МЗС вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії Мілановича про те, що "Крим більше не буде Україною", але цінує підтримку хорватського народу, - Ніколенко

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву хорватського лідера Зорана Мілановича щодо того, що "Крим ніколи не буде Україною".

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною. Він також застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю.

Цікаво, чи зміг би Зоран Міланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави.

Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначив Ніколенко, Україна високо цінує та дякує уряду Хорватії та хорватському народу за непохитну підтримку українців у боротьбі проти агресії Росії.

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