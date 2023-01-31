Ми розуміємо загрози можливого наступу РФ і потужно готуємось, - Данілов

У межах мобілізації в РФ призвали до армії 300 тисяч осіб. Половину з них вже відправили на фронт, інша половина - у резерві для нового наступу.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NV.

"Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося", - зазначив він.

Данілов розповів, що президент кожного дня спілкується із своїми іноземними колегами щодо військової допомоги. Триває також робота всередині нашої держави.

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"Так, це для нас виклик, але ми це витримаємо, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше. Тоді ми були сам на сам з агресором. Зараз ситуація зовсім інша. Щотижня з’являються новини з різних куточків світу про допомогу Україні", - додав Данілов.