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У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ з 20 "Калібрами", - ВМС

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У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ з 20 "Калібрами", - ВМС
Росія тримає у Чорному морі тримає 12 кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом близько 20 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ. 

Станом на 31.01.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 12 ворожих кораблів, серед яких 3 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 20 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель;
  • в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети. 

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 34 судна, з них 18 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 31 судно, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

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У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ з 20 Калібрами, - ВМС 01

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