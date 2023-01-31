У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ з 20 "Калібрами", - ВМС
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Росія тримає у Чорному морі тримає 12 кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом близько 20 ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
Станом на 31.01.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 12 ворожих кораблів, серед яких 3 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 20 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 1 корабель;
- в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 34 судна, з них 18 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 31 судно, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.