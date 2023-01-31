Від початку дії "зернової угоди" Україна експортувала 19 мільйонів тонн агропродукції, - Мінагрополітики

З 1 серпня 2022 року Україна через морські порти експортувала 19 мільйонів тонн агропродукції.

Про це повідомив заступник міністра агрополітики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич, інформує Цензор.НЕТ.

"За умови використання потужностей одеських портів на повну, ця цифра була б набагато більшою, що дало б фінансові можливості для аграріїв профінансувати посівні та збиральні кампанії 2023 року", – повідомив Дмитрасевич.

Заступник міністра зазначив, що у середньому за місяць через порти Великої Одеси експортується трохи понад 3 млн тонн агропродукції, тоді як їхня потужність – близько 6 млн тонн.

"Причини штучного гальмування Росією роботи зернового коридору зрозумілі. Такий саботаж – спосіб РФ тиснути на Україну економічно. Адже агропродукція відіграє ключову роль для вітчизняного експорту, надходження валютної виручки в країну, а отже, економіки України загалом", - зазначив Дмитрасевич.

Він наголосив, що українська сторона наполягає на тому, щоб збільшити кількість інспекторів і таким чином пришвидшити процес перевірки суден. А Президент України на своєму рівні порушує питання про включення до "зернової ініціативи" миколаївських портів, що здешевило б логістику для українських аграріїв і забезпечило більший вал продукції на світовому ринку зерна.