Від початку дії "зернової угоди" Україна експортувала 19 мільйонів тонн агропродукції, - Мінагрополітики
Про це повідомив заступник міністра агрополітики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич, інформує Цензор.НЕТ.
"За умови використання потужностей одеських портів на повну, ця цифра була б набагато більшою, що дало б фінансові можливості для аграріїв профінансувати посівні та збиральні кампанії 2023 року", – повідомив Дмитрасевич.
Заступник міністра зазначив, що у середньому за місяць через порти Великої Одеси експортується трохи понад 3 млн тонн агропродукції, тоді як їхня потужність – близько 6 млн тонн.
"Причини штучного гальмування Росією роботи зернового коридору зрозумілі. Такий саботаж – спосіб РФ тиснути на Україну економічно. Адже агропродукція відіграє ключову роль для вітчизняного експорту, надходження валютної виручки в країну, а отже, економіки України загалом", - зазначив Дмитрасевич.
Він наголосив, що українська сторона наполягає на тому, щоб збільшити кількість інспекторів і таким чином пришвидшити процес перевірки суден. А Президент України на своєму рівні порушує питання про включення до "зернової ініціативи" миколаївських портів, що здешевило б логістику для українських аграріїв і забезпечило більший вал продукції на світовому ринку зерна.