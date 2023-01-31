Україна сподівається на міжнародну підтримку у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії, - Костін

Україна сподівається на підтримку міжнародної спільноти у покаранні найбільш кричущого акту агресії в Європі з часів Другої світової війни.

Таку заяву зробив генеральний прокурор Андрій Костін під час зустрічі у США з експертами Атлантичної ради та Американського Інституту миру (USIP) Джоном Гербстом, Вільямом Тейлором, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Генпрокурор обговорив із експертами питання відповідальності агресора. Він наголосив, що окупація, поневолення та знищення України - навмисна стратегія РФ.

"Найефективніший спосіб відновлення справедливості ми вбачаємо у створенні Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Сподіваємося на підтримку міжнародної спільноти у покаранні найбільш кричущого акту агресії в Європі з часів Другої світової війни", - заявив Андрій Костін.

Обговорили також експертну підтримку, яку вже отримують українські прокурори і слідчі та напрями, у яких залучення досвіду іноземних фахівців може бути корисним для розслідування міжнародних злочинів.

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