"Яндекс" спеціально не показує Путіна на запити "х#йло" та "когда он сдохнет", а на запит "Z" приховує нацистські символи, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК ЗАБОРОН

Невідомий злив в інтернет велику частину вихідного коду сервісів російського пошуковика "Яндекс". Стало відомо, що пошуковик проводить цензуру картинок та відео - зокрема, зображень Путіна та символу Z.

Про це йдеться в матеріалі опозиційного російського видання Meduza, повідомляє Цензор.НЕТ.

Код "Яндексу" прописаний так, що результати пошуку за певними запитами користувачів автоматично коригуються. Найчастіше це використовують, щоб прибрати з результатів пошуку порнографію. На другому місці за кількістю відредагованих пошуків - зображення російського диктатора Володимира Путіна.

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В коді спеціально передбачено, що зображення Путіна не можна знайти за такими запитами:

п#здабол;

плешивый;

х#йло / х#йла / х#йлы / х#ило / х#ила;

бункерный дед;

главный вор;

гонд#н всея руси;

х#й в скафандре;

x#йло в проруби;

как выглядят педофилы;

когда он сдохнет;

странное создание машет рукой.

Ці правила працюють незалежно від того, в якій країні перебуває користувач.

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Також "Яндекс" оберігає літеру Z - за запитом "символ z" або "z спецоперация логотип" не можна побачити символіку нацистської Німеччини.

Крім цього, "Яндекс" має переліки заборонених та дозволених слів. Список заборонених слів починається з "пиндосы!", "смерть", "смертью", "google" та закінчується словами "львов" і "сдаться". Останні два слова, скоріше за все, додали після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, припускає Meduza.