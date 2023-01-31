"Яндекс" спеціально не показує Путіна на запити "х#йло" та "когда он сдохнет", а на запит "Z" приховує нацистські символи, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК ЗАБОРОН
Про це йдеться в матеріалі опозиційного російського видання Meduza, повідомляє Цензор.НЕТ.
Код "Яндексу" прописаний так, що результати пошуку за певними запитами користувачів автоматично коригуються. Найчастіше це використовують, щоб прибрати з результатів пошуку порнографію. На другому місці за кількістю відредагованих пошуків - зображення російського диктатора Володимира Путіна.
В коді спеціально передбачено, що зображення Путіна не можна знайти за такими запитами:
- п#здабол;
- плешивый;
- х#йло / х#йла / х#йлы / х#ило / х#ила;
- бункерный дед;
- главный вор;
- гонд#н всея руси;
- х#й в скафандре;
- x#йло в проруби;
- как выглядят педофилы;
- когда он сдохнет;
- странное создание машет рукой.
Ці правила працюють незалежно від того, в якій країні перебуває користувач.
Також "Яндекс" оберігає літеру Z - за запитом "символ z" або "z спецоперация логотип" не можна побачити символіку нацистської Німеччини.
Крім цього, "Яндекс" має переліки заборонених та дозволених слів. Список заборонених слів починається з "пиндосы!", "смерть", "смертью", "google" та закінчується словами "львов" і "сдаться". Останні два слова, скоріше за все, додали після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, припускає Meduza.