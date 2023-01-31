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"Яндекс" спеціально не показує Путіна на запити "х#йло" та "когда он сдохнет", а на запит "Z" приховує нацистські символи, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК ЗАБОРОН

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"Яндекс" спеціально не показує Путіна на запити "х#йло" та "когда он сдохнет", а на запит "Z" приховує нацистські символи, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК ЗАБОРОН
Невідомий злив в інтернет велику частину вихідного коду сервісів російського пошуковика "Яндекс". Стало відомо, що пошуковик проводить цензуру картинок та відео - зокрема, зображень Путіна та символу Z.

Про це йдеться в матеріалі опозиційного російського видання Meduza, повідомляє Цензор.НЕТ.

Код "Яндексу" прописаний так, що результати пошуку за певними запитами користувачів автоматично коригуються. Найчастіше це використовують, щоб прибрати з результатів пошуку порнографію. На другому місці за кількістю відредагованих пошуків - зображення російського диктатора Володимира Путіна.

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В коді спеціально передбачено, що зображення Путіна не можна знайти за такими запитами:

  • п#здабол;
  • плешивый;
  • х#йло / х#йла / х#йлы / х#ило / х#ила;
  • бункерный дед;
  • главный вор;
  • гонд#н всея руси;
  • х#й в скафандре;
  • x#йло в проруби;
  • как выглядят педофилы;
  • когда он сдохнет;
  • странное создание машет рукой.

Ці правила працюють незалежно від того, в якій країні перебуває користувач.

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Також "Яндекс" оберігає літеру Z - за запитом "символ z" або "z спецоперация логотип" не можна побачити символіку нацистської Німеччини.

Крім цього, "Яндекс" має переліки заборонених та дозволених слів. Список заборонених слів починається з "пиндосы!", "смерть", "смертью", "google" та закінчується словами "львов" і "сдаться". Останні два слова, скоріше за все, додали після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, припускає Meduza.

Топ коментарі

  • 5 копійок
  • vuiko dobrui
    x*яндекс - тупа кацапська помойка !!!
  • FT FT
    Ждем когда Яндекс на запросы сыр, мясо, молоко будет выдавать березовая кора, ягель, свекольный сок.
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