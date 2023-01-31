За повернення декларування готові проголосувати не більше 100 нардепів, за умови, що реєстри будуть закриті, - джерела

Близько 100 нардепів готові проголосувати за повернення декларування, водночас повернути його вони готові за умови, що реєстри будуть закриті.

Про це повідомила журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

"Вадим Коршенко з Bihus.Info вчора перерахував нові депутаські тачки. Наприкінці вересня 2022-го року нардепка від "Слуг народу" Ірина Аллахвердієва стала власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L 2021 року випуску. Ціна на такі стартує з 4,4 млн грн.

При цьому НАБУ вже розслідує кримінальне провадження, в якому перевіряє походження 20 млн грн, нібито подарованих депутатці її батьком протягом 2021-2022 рр. Також журналісти зафіксували BMW M760Li, на якому ще одна фігурантка справи НАБУ Маргарита Шол їде зі своїм начебто колишнім чоловіком. З яким продовжує мешкати і їздити на автівці, оформленій на його маму", - йдеться в повідомленні.

Ніколаєнко нагадала про розслідування Михайла Ткача щодо депутата "Слуги народу" Павла Халімона, який є фігурантом справ НАБУ.

"Але об'єднує їх не НАБУ, а заморозка подання декларацій, яка дозволяє уникнути кримінальної відповідальності за недостовірно вказану інформацію.

На початку грудня 2022 в Києві була Вікторія Нуланд, і представники української влади їй обіцяли повернути декларування на початку січня. Січень сьогодні закінчується. Декларування ніхто не повернув.

За моєю інформацією, на сьогодні готових проголосувати за повернення декларування аж 100 осіб. При цьому навіть ці готові його повертати тільки за умови, що реєстри будуть закриті", - додала журналістка.

Вона закликала підписати петицію про відновлення декларування на сайті Офісу Президента.

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