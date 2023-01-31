Трьох мешканців Луганщини підозрюють у співпраці з окупантами

Після початку повномасштабної російської агресії в Україні дві старости сіл Луганщини та колишній депутат від "Партії регіонів" підтримали дії ворога та впроваджений окупаційний режим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську обласну прокуратуру.

"Двоє підозрюваних – колишні старости сіл Підгорівка та Сичанське на Старобільщині. Після захоплення населених пунктів посадовиці почали співпрацювати з представниками країни-агресора.

Вони добровільно погодилися працювати на так звану "ЛНР" та обійняли керівні посади – "начальника відділу із забезпечення життєдіяльності с. Підгорівка адміністрації Старобільського району ЛНР" та "начальника відділу забезпечення життєдіяльності сіл Сичанське, Лобасове, Виноградне, Караван-Солодкий, Городище, Крейдяне, Бондарне адміністрації Марківського району ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Також викрито жителя Первомайська, який до 2014 року був депутатом міської ради від "Партії Регіонів". Тоді він зайняв проросійську позицію та залишився на території ОРЛО. Після встановлення окупаційної влади РФ його призначено "заступником начальника життєзабезпечення м. Золоте ЛНР".

Так звані "посадовці" виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в окупаційних "держорганах", що діють на території Старобільського району та міста Золоте Сєвєродонецького району.

Особам інкримінується колабораційна діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

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