Через похолодання в енергосистемі зберігається значний дефіцит, - "Укренерго"

Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на НЕК "Укренерго".

"Споживання електроенергії продовжує зростати через похолодання. В енергосистемі зберігається значний дефіцит. Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Крім того, протягом доби декілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт з технологічних причин", - йдеться в повідомленні.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень.

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