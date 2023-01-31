Колишньому слідчому ГПУ Сусу присудили 9 років за заволодіння майном

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього заступника начальника Департаменту - начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса винним у заволодінні майном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на трансляцію оголошення вироку ВАКС.

Сусу присудили 9 років позбавлення волі із забороною протягом 3 років обіймати певні посади, а також конфіскували все майно.

Також його позбавили чину старшого радника юстиції.

Він може протягом 30 днів оскаржити вирок в Апеляційній палаті ВАКС.

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В своєму останньому слові Сус завив, що він сказав все, що хотів по ходу судового розгляду і лише додав: "Ставки сделаны, ставок больше нет".

Нагадаємо, прокуратура інкримінувала Сусу привласнення та продаж майна на 814 тисяч грн, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві(грошові кошти, гральні автомати, столи для покеру і рулеток, барні стільці та навіть відеореєстратор).

Детективи НАБУ затримали Суса 25 липня 2017 року, під час спроби залишити Україну. Наступного дня йому вручили повідомлення про підозру.

До цього, у квітні 2017 року, генпрокурор Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури старшого слідчого Дмитра Суса за "систематичне грубе порушення вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", правил прокурорської етики, вчинення дій, що ганьблять звання прокурора і можуть викликати сумнів у чесності та непідкупності органів прокуратури".

Також тоді ще слідчий ГПУ Дмитро Сус став відомий тим, що допоміг зняти арешт з 14 газових свердловин компанії Злочевського.