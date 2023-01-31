Лієв, який з літа відповідає за збройні контракти Міноборони, блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим" і підтримував "референдум", - Шабунін

Призначений Резніковим т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв блокував доступ ЗСУ до наших маяків, закликав "почути Крим", підтримував "референдум", а відтак і окупацію півострова.

Про це поише у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся - Олександр Лієв. З літа 2022 року призначений т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. Від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформація про іноземні комплектуючі, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні і терміни поставок", - зазначає Шабунін.

Він нагадує, що департамент Лієва здійснює багатомільярдні контракти попри казки Резнікова, що зброю закуповує новостворена агенція з оборонних закупівель за стандартами НАТО.

Окрім того, за словами Шабуніна, Лієв від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами по оснащенню ЗСУ сучасною зброєю.

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"То хто ж такий Олександр Лієв, якого в період війни з росією Резніков поставив на посаду головного відповідального за закупівлі зброї? Уродженець м. Ухта Республіки Комі РФ, колишній міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича, нагороджений в 2013 році орденом святой Анни від Глави Російського Імператорського Дому Є.І.В государині Великої Княгині Марії Володимирівни ", - пише Шабунін.

"Служу Отечеству!", - написав у соцмережах міністр АР Крим Лієв.

5 березня 2014 році, за часів окупації Криму росією, Олександр Лієв в інтерв'ю Громадському закликає Київ "почути Крим" і "легалізувати референдум" за його статус.

"Вибор между западом і востоком - конечно ми мєнтально рускіє", – цитує Лієва Шабунін, зазначивши, що потім він вільно йде в приміщення уряду Криму, який на той час вже контролювався російськими військовими.

Глава ЦПК також зазначає, що у січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська.

"Ну і якщо вам раптом мало російського треку закупівельника Міноборони, то в нього щей корупційних хвостів вистачає. Більше як про ці хвости так і про російську приналежність Лієва розписали тут. Чи знав Резніков про російсько/корупційні хвости людини, яку з літа призначив головним із закупівель зброї для України? Не міг не знати - ця інформація елементарно гуглиться", - додає Шабунін.

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"Висновок з цієї історії має бути виключно кадровими. І стосуватися цей висновок має міністра безпосередньо", - резюмує він.



