Арештовано майно підсанкційного російського олігарха на 32 млн грн, - Офіс Генпрокурора

Арештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію. Кошти були на депозитному рахунку Держмитслужби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. На сьогоднішній день загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.

"Російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї", - додали в ОГП.

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