Арештовано майно підсанкційного російського олігарха на 32 млн грн, - Офіс Генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. На сьогоднішній день загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС. Підставами для їх застосування стало відмивання грошей в інтересах президента держави-агресора.
"Російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї", - додали в ОГП.