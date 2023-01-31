США можуть вдарити по Північній Кореї ядерною зброєю, - Остін

В разі агресії КНДР Сполучені Штати можуть відреагувати, застосувавши ядерну зброю.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив під час візиту до столиці Південної Кореї Сеула, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Сполучені Штати твердо дотримуються своїх розширених зобов'язань щодо стримування, які включають весь спектр оборонних можливостей, у тому числі загальні, ядерні та протиракетні засоби оборони", - заявив Ллойд на брифінгу після зустрічі з главою Міноборони Південної Кореї Лі Чжон Сопом.

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Минулого року Північна Корея, яка має ядерну зброю, в рамках навчань запустила безпрецедентну кількість ракет, включаючи міжконтинентальні снаряди, здатні досягти материкової частини США.

Офіційні особи США та Південної Кореї також попередили, що Пхеньян може готуватися до першого з 2017 випробування ядерного пристрою.

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На тлі таких дій від деяких політиків Південної Кореї пролунали заклики повернути тактичну ядерну зброю США чи південнокорейську ядерну програму. Однак офіційні особи Сеула відкинули таку можливість.