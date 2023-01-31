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США можуть вдарити по Північній Кореї ядерною зброєю, - Остін

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США можуть вдарити по Північній Кореї ядерною зброєю, - Остін
В разі агресії КНДР Сполучені Штати можуть відреагувати, застосувавши ядерну зброю.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив під час візиту до столиці Південної Кореї Сеула, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Сполучені Штати твердо дотримуються своїх розширених зобов'язань щодо стримування, які включають весь спектр оборонних можливостей, у тому числі загальні, ядерні та протиракетні засоби оборони", - заявив Ллойд на брифінгу після зустрічі з главою Міноборони Південної Кореї Лі Чжон Сопом.

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Минулого року Північна Корея, яка має ядерну зброю, в рамках навчань запустила безпрецедентну кількість ракет, включаючи міжконтинентальні снаряди, здатні досягти материкової частини США.

Офіційні особи США та Південної Кореї також попередили, що Пхеньян може готуватися до першого з 2017 випробування ядерного пристрою.

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На тлі таких дій від деяких політиків Південної Кореї пролунали заклики повернути тактичну ядерну зброю США чи південнокорейську ядерну програму. Однак офіційні особи Сеула відкинули таку можливість.

Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    А може краще вдарити по параші, пане Остін?
    Основна світова проблема в тих, хто надав Кімам технології для виготовлення ЯЗ.
  • Vladko 50abb453
    Есть одно категорическое отличие между нами и между Южной Кореей и Тайванем (которые США будут защищать военным путем).

    Южная Корея и Тайвань - это развитые индустриальные государства, которые зарабатывают профицит на торговле, имеют много денег и производят в том числе уникальные товары, очень нужные США.

    Мы же, имея в 1991-ом году нереально большое количество тяжелой промышленности, просто все просрали, вообще все, что можно. Просрали так глубоко, что нам надо сначала менять школьное образование, затем высшее, затем только первые кадры (спустя 15 лет) появятся, кто умеет работать, как работают корейцы, тайванцы и американцы, а именно вставать каждый день в 4.30-5 часов утра, заниматься спортом каждый день, мотивированно работать и вообще забыть про бухло, сигареты и наркотики. Только там мы станем индустриальной страной, которая будет полезной для США и для планеты. На данный момент мы практически на уровне мусора, сельское хозяйство ЕС и США не нужно, они за 1 год заменить нас могут, природные ископаемые плохо добываются, сырье поставлять могут и Африка с другими странами, где на 20 долларов можно месяц жить, а у нас нет. Нам нужна индустриализация и высокие технологии. Тогда нас и будут защищать без лишних разговоров.
  • Тарас Петренко 23a9f892
    Для этого не надо было голосовать паприколу, были бы дальнобойные ракеты и своя ПВО "Кильчень". Ее обещал Коростылев, если бы выделили финансирование. Большая часть системы уже разработана и является частью Нептуна, но кое-кто решил делать дороги.

    Тут и сейчас, говорите? Т. е. эшелоны с танками, которые сейчас переправляют в Польшу, вам ни о чем не говорят? Вы серьезно думаете, что эти все танки предназначены полякам?
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