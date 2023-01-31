Минулої доби зафіксовано понад 120 влучань по прикордонню Чернігівщини та Сумщини, - Держприкордонслужба
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Білопільська та Есманська громади Сумщини, Сновська та Семенівська громади Чернігівщини.
Протягом дня російські окупанти з безпілотників у трьох випадках скинули на територію Великописарівської громади загалом шість вибухових пристроїв. На щастя обійшлося без жертв.
У другій половині дня противник з російського населеного пункту Зоря накрив територію Білопільської громади з мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало два десятки вибухів.
Також, російські загарбники обстріляли територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною, зі ствольної артилерії та мінометів, загалом пролунало майже три десятки вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Безимено.
Крім цього, противник з безпілотника скинув на територію цієї ж громади вибуховий пристрій.
Пізніше противник з російського населеного пункту Некислиця обстріляв територію Есманської громади з мінометів калібру 120-мм, нараховано 7 вибухів.
Сновську територіальну громаду рашисти у шістьох випадках обстрілювали мінометами 120 мм, загалом зафіксовано близько трьох десятків вибухів. Вогонь вівся з російських населених пунктів Хоромне, Раківка та Новий світ.
Також, російські загарбники тричі відкривали вогонь зі ствольної артилерії та мінометів по території Семенівської громади, пролунало 27 вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Курковичі.