Минулої доби зафіксовано понад 120 влучань по прикордонню Чернігівщини та Сумщини, - Держприкордонслужба

Російські військові 30 січня продовжили обстрілювати прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Білопільська та Есманська громади Сумщини, Сновська та Семенівська громади Чернігівщини.

Протягом дня російські окупанти з безпілотників у трьох випадках скинули на територію Великописарівської громади загалом шість вибухових пристроїв. На щастя обійшлося без жертв.

У другій половині дня противник з російського населеного пункту Зоря накрив територію Білопільської громади з мінометів та ствольної артилерії, загалом пролунало два десятки вибухів.

Також, російські загарбники обстріляли територію Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною, зі ствольної артилерії та мінометів, загалом пролунало майже три десятки вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Безимено.

Крім цього, противник з безпілотника скинув на територію цієї ж громади вибуховий пристрій.

Пізніше противник з російського населеного пункту Некислиця обстріляв територію Есманської громади з мінометів калібру 120-мм, нараховано 7 вибухів.

Сновську територіальну громаду рашисти у шістьох випадках обстрілювали мінометами 120 мм, загалом зафіксовано близько трьох десятків вибухів. Вогонь вівся з російських населених пунктів Хоромне, Раківка та Новий світ.

Також, російські загарбники тричі відкривали вогонь зі ствольної артилерії та мінометів по території Семенівської громади, пролунало 27 вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Курковичі.

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