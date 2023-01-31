ДТЕК оскаржить покарання НКРЕКП для енергетиків у суді

ДТЕК категорично не згоден зі штрафами для енергетиків і вважає подібні рішення несправедливими.

Про це йдеться в повідомленні компанії. ;

"Попри постійні обстріли, енергетики продовжують героїчно працювати над забезпеченням справедливого розподілення електроенергії та відновлення пошкоджених об’єктів енергетики. ДТЕК категорично не згоден з рішенням НКРЕКП про покарання енергетиків і оскаржить його в суді", - повідомили в компанії. У ДТЕК наголосили, що з перших днів війни енергетики вийшли на енергетичний фронт і почали боротьбу за право українців на життя зі світлом. Після звільнення Київської області, енергетики одразу ж почали відновлювати інфраструктуру і в рекордні терміни повернули світло для 300 тисяч родин. "Ми докладемо всіх зусиль, щоб захистити чесне ім’я своїх працівників від несправедливих і безпідставних звинувачень", - наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, НКРЕКП оштрафувала вже майже половину обленерго країни за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії". Екс-міністр енергетики Олексій Оржель назвав такі рішення НКРЕКП політично мотивованими. З жовтня 2022 росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено чи зруйновано не менш ніж 50% енергетичних об'єктів. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.