Україна ще не надсилала запит Німеччині щодо бойових літаків, - посол Макеєв

Винищувачі є важливими для оборони України, але Київ поки що не надсилав Берліну офіційний запит про поставку бойових літаків.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми не надіслали запит Німеччині з приводу винищувачів поки що", - сказав дипломат.

На запитання, чи надходитиме такий запит у майбутньому, посол сказав, що це "залежить від ситуації на полі бою".

"Ще раз, якщо я отримаю такий запит від наших військових, ми будемо працювати з нашими партнерами, але, знову ж таки, за зачиненими дверима і в довірливі обстановці", - додав Макеєв..

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