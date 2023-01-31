Країни НАТО повинні припинити проводити "червоні лінії" та почати постачати необхідну Україні зброю, - Науседа

В Україні вже пройдено ряд "червоних ліній". Це стосується не тільки статус кандидата на вступ до ЄС, але й постачання зброї.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю телеканалу LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проводяться не нами, західними країнами, демократіями, а їх намагається провести терористична держава Росія. через страх і погрози. Намагається їх нав’язати", – сказав Науседа.

Він зазначив, що в Україні вже пройдено ряд "червоних ліній".

"Я говорю не тільки про танки. Статус кандидата України в ЄС колись був табу, червоною лінією теж. Я це добре пам'ятаю. Навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що надсилатиме лише бронежилети, шоломи та інше, але не зброю. Але й ця червона лінія пройдена досить давно", – сказав президент.

Президент Литви висловив сподівання, що "червона лінія" у вигляді винищувачів та ракет далекого радіуса також буде скоро пройдена.

"Винищувачі й ракети далекого радіуса дії є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, коли ось-ось станеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань. Тому моя відповідь на ваше запитання - ці червоні лінії мають бути перетнуті", - сказав Науседа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США відправили в Україну 60 БМП Bradley. ФОТО