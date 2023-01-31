Новини • Агресія Росії проти України

Країни НАТО повинні припинити проводити "червоні лінії" та почати постачати необхідну Україні зброю, - Науседа

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Країни НАТО повинні припинити проводити "червоні лінії" та почати постачати необхідну Україні зброю, - Науседа
В Україні вже пройдено ряд "червоних ліній". Це стосується не тільки статус кандидата на вступ до ЄС, але й постачання зброї.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю телеканалу LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проводяться не нами, західними країнами, демократіями, а їх намагається провести терористична держава Росія. через страх і погрози. Намагається їх нав’язати", – сказав Науседа.

Він зазначив, що в Україні вже пройдено ряд "червоних ліній".

"Я говорю не тільки про танки. Статус кандидата України в ЄС колись був табу, червоною лінією теж. Я це добре пам'ятаю. Навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що надсилатиме лише бронежилети, шоломи та інше, але не зброю. Але й ця червона лінія пройдена досить давно", – сказав президент.

Президент Литви висловив сподівання, що "червона лінія" у вигляді винищувачів та ракет далекого радіуса також буде скоро пройдена.

"Винищувачі й ракети далекого радіуса дії є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, коли ось-ось станеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань. Тому моя відповідь на ваше запитання - ці червоні лінії мають бути перетнуті", - сказав Науседа.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Литва найкраще за всіх нас розуміє.
  • volley
    Це дуже соромно й ганебно, але з українською владою тепер розмовляють виключно мовою батога й пряника. Зеленському дали дуже добре все зрозуміти ще перед січневим Рамштайном (насправді, ще у Вашингтоні) - він проігнорував. На Рамштайні надали хороше й важливе, але оборонне озброєння. Ні про танки, ні про літаки навіть не заїкнулися. Зрештою, Зеленському і Єрмаку на це було наплювати - не їхні рідні й друзі гинуть на війні. Але одночасно ЄС і МВФ поставили ультиматум - гроші тільки за реформи та конкретні дії.

    Тут уже Зеленський реально налякався й відправив у відставку кількох посадників. За дивним співпадінням ними виявилися якраз ті, кого хотіли посунути Єрмак і Кубраков. Навіть не приховуючи прямого зв'язку з першими кроками із очищення наскрізь корумпованої укрсучвлади, нам буквально сипонули зобов'язань про постачання танків і раптово виринули літаки F-16. А це вже все те, що потрібно для наступальних дій.

    А далі виявилося, що нікого із своїх корупціонерів та розкрадачів Зеленський під суд не віддає, головних фігурантів чорного списку звільняти, арештовувати, судити не збирається, хоча там на кожному по десятку кримінальних статей. Найбільшу ганьбу - Рєзнікова відбілюють, Трухіну перед самим судом дали втекти за кордон, майже всі звільнення за власним бажанням або за згодою сторін. Реваншиста Татарова Зеленський навідріз відмовляється звільняти. А про Єрмака навіть говорити не став.

    І потік зброї раптово зупинився, замерз... Байден уже ніяких літаків не дає. Ні, їх знову нам пообіцяють, але дадуть лише тоді, коли побачать явне очищення укрсучвлади. Танки різко почали потребувати ремонту, підготовки й докомплектації. Надії на сформування однієї, а може й двох танкових бригад до квітня тануть на очах. Уже нам говорять переважно про початок 2014 року... Тільки Польща ще обіцяє в коротші терміни. Але тільки танки, про літаки теж відповіли, що в координації з НАТО.

    А не задорого нам коштує бажання однієї людинки та її оточення безкарно й безупинно розкрадати Україну та узурпувати владу? Скільки українців має загинути цієї весни, коли рашисти таки кинуть свої резерви у путінський наступ. Проти них нам дали трохи артилерії та бронемашин для піхоти. Але перебити той наступ можна було лише своєю масованою атакою на випередження. А її може й не бути, якщо Зеленський нарешті не перестане брехати, обманювати союзників і надалі нищити свою країну. Згадайте Бахмут і Соледар. Те саме пекло в близькому часі почнеться ще на кількох ділянках. І вина за всі втрати й терпіння ділиться порівну між кремляддю та його зеленим відображенням.

    Т.Чорновіл
  • три - пятнадцать
    давайте будемо пом'ятати що крім зеленої влади ще є ті які її вибралили.
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