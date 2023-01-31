Ідентифіковано військового РФ, який застрелив та розчленував фермера під час окупації Харківщини, - прокуратура

Ідентифіковано російського військового, який вбив фермера під час окупації Куп’янщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2022 року військовослужбовець 7 окремого мотострілецького полку родом з Курської області РФ разом з іншими російськими військовими приїхав до фермерського господарства у с. Безмятежне Куп’янського району, власником якого був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. Односельці називали його "Вуйком".

Військовий вийшов з автівки та сказав власнику фермерського господарства підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автівки. Коли фермер підійшов до нього, військовий вистрелив йому в голову. Чоловік впав на землю і помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Після цього російський військовослужбовець розчленував тіло вбитого, частину поклав в авто, на якому приїхали окупанти, та підпалив.

"Аби приховати цинічний злочин, військовий забрав відрублені залишки тіла фермера та викинув їх по дорозі до с. Вишневе Куп‘янського району. Правоохоронці встановлюють інших російських військових, причетних до вчинення цього злочину", - додали у прокуратурі.

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