На саміті ЄС навряд чи ухвалять рішення про швидкий вступ України, - Euractiv

Євросоюз на майбутньому саміті з Україною похвалить Київ за прогрес у реформах, пов’язаних із членством. Але держави-члени, як і раніше, розходяться у думках щодо швидкості вступу.

Про це з посиланням на комюніке саміту Україна-ЄС пише видання Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Як зазначає видання, президент Європейської ради Шарль Мішель, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 3 лютого, а у четвер відбудуться консультації між Єврокомісією та урядом України.

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Згідно з проєктом комюніке, лідери ЄС та України мають намір підтвердити, що "майбутнє України та її громадян перебуває в Європейському Союзі" та "свою відданість підтримці подальшої європейської інтеграції України".

"ЄС визнає значний прогрес, який Україна продемонструвала в останні місяці у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС, вітає зусилля України щодо проведення реформ у такі скрутні часи і закликав країну продовжувати йти цим шляхом і виконувати умови, зазначені у висновку Єврокомісії за її заявкою на членство для просування до майбутнього членства в ЄС", - йдеться у проекті комюніке у його нинішньому вигляді.

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Окрім очікуваних формулювань щодо вступу до ЄС, очікується прогрес у таких галузях, як безмитний доступ для українського експорту, доступ до зони вільної від роумінгу та включення в єдину зону платежів у євро.

Обидві сторони також мають намір підписати меморандум про взаєморозуміння про стратегічне партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії.

Для консультацій між Єврокомісією та урядом виконавча влада ЄС ще не опублікувала порядок денний, але, швидше за все, обговорюватимуться фінансування України та реконструкцію, заявка країни на членство в ЄС та можливі нові санкції проти Росії.

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Очікується, що посли ЄС погодять остаточний варіант комюніке саміту у середу (31 січня).

Держави-члени ЄС в останні тижні були залучені до суперечки через позитивне формулювання тексту щодо перспективи членства України в ЄС, повідомили Euractiv чотири дипломати ЄС.

Польща, три прибалтійські держави та Україна наполягають на формулюваннях, які б вказували Києву на те, що його просування заявки на членство може бути прискорене.

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Але, незважаючи на рішення надати Києву статусу кандидата в червні минулого року, перспектива вступу України найближчим часом залишається малоймовірною.

"Більшість великих держав-членів не прийме надто позитивних формулювань - не в останню чергу тому, що узгодженому формулюванню навряд чи виповниться місяць, тому ніхто не готовий відновити складну дискусію, яку ми щойно завершили", - сказав один із дипломатів ЄС.

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Декілька дипломатів ЄС заявили, що формулювання в проекті декларації стало "надто прогресивним для деяких більш скептично налаштованих держав-членів, і очікується опір з боку Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Португалії, Данії та Бельгії".

Вони хотіли б дотримуватися формулювань, використаних на червневій Європейській раді, та узгодженого процесу, в рамках якого очікується, що Європейська комісія надасть проміжну оновлену інформацію про прогрес України у виконанні семи вимог, встановлених ЄС для початку переговорів про вступ.