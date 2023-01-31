На окупованих територіях російські загарбники продовжують "полювати" на гривню, - Центр національного спротиву

У Бердянську окупанти провели рейд по валютниках міста, аби позбавити мешканців міста можливості збувати гривню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти блокують можливість купляти товари за гривню, відтак місцеві міняють українську гривню на рублі. Проте міняти гроші за курсом який встановили окупанти невигідно, адже він не ринковий", - йдеться в повідомленні.

Рашисти вирішили заблокувати валютників, які міняють валюту за ринковим курсом та збільшити залежність місцевих від окупаційних виплат. А для отримання соціальних виплат від ворога, необхідно мати російський паспорт.

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