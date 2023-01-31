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Близько 326 тисяч російських солдатів воюють в Україні, - Буданов

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Близько 326 тисяч російських солдатів воюють в Україні, - Буданов
Наразі в Україні воює приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post.

Як зазначає видання, під час інтерв'ю Буданов зауважив, що Путін смертельно хворий на рак і має кілька двійників.

"Питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим", - сказав Буданов.

"Він настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, щоб навести точні цифри - "приблизно 326 000 російських військ", які зараз воюють в Україні, або те, що у Росії залишилося лише 9 відсотків її запасів ракет великої дальності "Калібр", - так The Washington Post подає фрагмент із інтерв'ю Буданова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому", - Буданов

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Топ коментарі

  • Наталья Наталья f2e9419f
    ..после истории с соседом гогилашвили, новости от этого персонажа можно не читать..Аминь
  • Vladko 50abb453
    А чем они питаются, где берут электричество и тепло? Такую орду нужно кормить непрерывно. Почему бы не отправить диверсанта в Ростов, не облить зерно моющим пистолетом с ведром воды с дрожжами, а муку не сжечь буквально одной спичкой, настолько легко загорится взвесь муки в вагоне.

    Надо удесятерить число диверсий, вербуя самих русаков за деньги. Чтобы каждый день у них случалось какое-то западло. Грузчик на железной дороге явно не прочь заработать денег и отравить еду, буквально повернув термостат на морозильниках, разморозив десятки тонн мясных продуктов. Просто повернул, уничтожил огромное количество еды, прислал видеозапись, как он крутит крутилку, и получил бабки тем способом, который ему наиболее удобен и безопасен.
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