ЗСУ знищили 277 окупантів в районі Бахмуту. Росіяни не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення угруповання українських захисників, - Череватий

Російські окупанти майже 200 разів обстріляли з артилерії українські позиції в районі м. Бахмут Донецької області за минулу добу, однак у бойових зіткненнях втратили там понад 500 людей убитими та пораненими.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару супротивника – там вони 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по наших позиціях, сталося 42 бойові зіткнення. Ворог сильно втратив за цю добу в особовому складі: 277 ворогів убито, 258 отримали поранення різного ступеня. Бойові дії відбувалися в районі Спірного, Червоної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки", - зазначив він.

Він також розповів, що окупанти не змогли перерізати трасу, якою йде забезпечення угруповання українських захисників у Бахмуті: "Поки що це їм не вдається, робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмуту доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція", - розповів спікер Східного угруповання.

Відповідаючи на запитання щодо можливості відходу українських підрозділів з Бахмуту, представник ВСУ зазначив, що такі рішення увахлюються в контексті загальної обстановки для збереження особового складу та зайняття кращих позицій, і проводяться вони у кілька етапів.

"У командування є різні варіанти дій, командування стежить постійно за ворогом і на кожну його дію ми маємо протидію", - сказав Череватий.

Також читайте: Прикордонники перетворили укриття окупантів на братську могилу під Бахмутом: 5 ліквідованих, є поранені, - ДПСУ