Буданов про диверсантів у Росії: "Там є люди, з якими дуже легко працювати"

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що поки територіальна цілісність України не буде відновлена, всередині Росії будуть проблеми.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, інциденти на аеродромах зі стратегічною авіацією, які Росія використовувала для ударів по українських містах, "зруйнували ілюзії безпеки" росіян.

Буданов додав, що Україна має агентів, які працюють всередині Росії.

"Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони. Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, всередині Росії будуть проблеми", - додав очільник ГУР МО.

Він також припустив, що Кремль повинен побоюватися колабораціоністів у своєму середовищі.

"Дійсно є люди, з якими дуже легко працювати на цій території, люди, які розуміють, що Росія має бути іншою. ... І ми підтримуємо таких людей", - зазначив Буданов.

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