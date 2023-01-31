Польща та країни Балтії роздратовані затягуванням роботи над 10-м пакетом санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ

Європейська комісія досі не представила проєкту подальших санкцій проти Росії, що мають ввести до першої річниці повномасштабного вторгнення росіян. Польща і країни Балтії постійно наполягають на пришвидшенні роботи.

Про це повідомляє Польське радіо із посиланням на коментарі дипломатів, передає Цензор.НЕТ.

"Десятий пакет обмежень кілька тижнів тому анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Однак досі Єврокомісія не представила проєкт санкцій. Дискусії на цю тему також не прискорює Швеція, яка нині відповідає за роботу ЄС. Метою є введення нових обмежень приблизно 24 лютого, тобто в першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зазначає видання.

"Чому ми маємо чекати три тижні і нічого не робити, а в Україні щодня гинуть люди", - наголосив один із дипломатів зі східного регіону, який вважає, що 10-й пакет санкцій має бути узгоджений якомога швидше. Він зазначив, що нинішній тиск дав результати, і навів приклад російських діамантів. Бельгійський Антверпен є світовим центром торгівлі діамантами, тож країна довго відмовлялася погоджуватися на заборону імпорту. Однак під тиском вона поступилася, і ці діаманти є у десятому пакеті санкцій.

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Сьогодні посли країн ЄС проведуть чергову розмову на цю тему. "Ми не здаємося, ми будемо наполягати на прискоренні роботи", - сказав дипломат із країн Балтії.

"Під час обговорення наступного пакету санкцій Польща та країни Балтії також хочуть встановити ліміти цін на нафтопродукти з Росії та вимагати механізмів, подібних до обмежень, запроваджених для російської нафти. Коли на початку грудня було узгоджено ціновий ліміт у 60 доларів за барель нафти, також було встановлено механізм корекції, щоб відповідати ринковим коливанням, знижуючи ціну на 5 відсотків. Його мали переглянути в середині січня, на що звертають увагу і в Польщі, наголошуючи, що поточна ціна повинна становити 50 доларів за барель. Зараз Варшава за підтримки однодумців зі столиць ЄС проштовхує ідею, щоб у випадку з нафтопродуктами було встановлено максимальний ліміт над ціною виробництва", - пише видання.

"Ми хочемо дуже сильно вдарити по російських доходах", - наголошують співрозмовники брюссельської кореспондентки Польського радіо Беати Пломецької.

Кореспондентка побачила одну з пропозицій, яка передбачає обмеження у 20 відсотків. У випадку з нафтопродуктами найбільший прибуток отримується від різниці між собівартістю виробництва, яка в Росії дуже низька через дешеву нафту, і кінцевою ціною реалізації.

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