На Лиманському напрямку наші воїни знищують логістику та склади ворога. Погода і ресурси контрнаступу не сприяють, - Череватий
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ряд факторів впливає, по-перше, ми - не росіяни. Ми не кидаємо наші підрозділи, коли не маємо резервів, достатньої вогневої підтримки. Тому ми діємо так, як приписує адекватна сучасна військова наука. Коли у нас були ці можливості, ми просувалися - погодні умови, резерви", - пояснив він.
Череватий зазначив, що відсутність просування не означає, що бої припинилися. Наші захисники на Лиманському напрямку продовжують знищувати логістику та склади ворога.
"Бойові задачі бувають різні - це не завжди наступальні дії. Це виснаження противника, а є момент, коли ти можеш перейти до більш рішучих дій і прорвати оборону противника, як у Харківській області було", - додав речник.
За словами Череватого, наступ військ залежить не лише від наявних ресурсів, але й від погодних умов. Хоч речник не виключив, що для контрнаступу потрібно зібрати "потужний кулак", маючи на увазі військову допомогу партнерів.