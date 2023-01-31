На Лиманському напрямку наші воїни знищують логістику та склади ворога. Погода і ресурси контрнаступу не сприяють, - Череватий

Українські військові продовжують вести бої на Лиманському напрямку у Луганській області. Проте погода та ресурси поки не сприяють для наступу.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ряд факторів впливає, по-перше, ми - не росіяни. Ми не кидаємо наші підрозділи, коли не маємо резервів, достатньої вогневої підтримки. Тому ми діємо так, як приписує адекватна сучасна військова наука. Коли у нас були ці можливості, ми просувалися - погодні умови, резерви", - пояснив він.

Череватий зазначив, що відсутність просування не означає, що бої припинилися. Наші захисники на Лиманському напрямку продовжують знищувати логістику та склади ворога.

"Бойові задачі бувають різні - це не завжди наступальні дії. Це виснаження противника, а є момент, коли ти можеш перейти до більш рішучих дій і прорвати оборону противника, як у Харківській області було", - додав речник.

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За словами Череватого, наступ військ залежить не лише від наявних ресурсів, але й від погодних умов. Хоч речник не виключив, що для контрнаступу потрібно зібрати "потужний кулак", маючи на увазі військову допомогу партнерів.