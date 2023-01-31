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Понад 5 млн українців 31 січня залишилось без електрики, - Міненерго

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Понад 5 млн українців 31 січня залишилось без електрики, - Міненерго
Станом на 9:00 через застосування погодинних/аварійних графіків відключень кількість знеструмлених споживачів становила 5,3 млн або 30% від їхньої загальної кількості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго

У вівторок, 31 січня, ситуація з енергозабезпеченням споживачів порівняно із попереднім днем практично не змінилась. Очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум споживання складає близько 25%", - йдеться в повідомленні. 

Найскладніша ситуація зі знеструмленнями склалася в Донецькій, Херсонській та Харківській областях. У зв’язку з дефіцитом електроенергії та наслідками останнього масованого обстрілу найбільше споживачів відключено в Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

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Топ коментарі

  • Ян Сапега c7b3b5db
    мені цікаво чому у супермаркетах як виключають світло починають працювати генератори ... а у Київстра ні .... мабуть тому що у супермаркеті, якщо не включити генератор, то ніфіга не продаси ... а рашисти з Київстару взяли грощі на місяць уперед і їм пофіг, хоч трава не рости
  • Vitaliy Sander
    Поправте заголовок. Не грудня, а січня. І не українців, а споживачів (тобто лічильників). Бо 5млн українців це не 30% населення.
  • freedom of speech
    А вы думали зачем нам целое Министерство энергетики? Что бы сообщать "ценнейшую" информацию украинцам.
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