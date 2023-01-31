Понад 5 млн українців 31 січня залишилось без електрики, - Міненерго
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Станом на 9:00 через застосування погодинних/аварійних графіків відключень кількість знеструмлених споживачів становила 5,3 млн або 30% від їхньої загальної кількості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міненерго.
У вівторок, 31 січня, ситуація з енергозабезпеченням споживачів порівняно із попереднім днем практично не змінилась. Очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум споживання складає близько 25%", - йдеться в повідомленні.
Найскладніша ситуація зі знеструмленнями склалася в Донецькій, Херсонській та Харківській областях. У зв’язку з дефіцитом електроенергії та наслідками останнього масованого обстрілу найбільше споживачів відключено в Одеській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.