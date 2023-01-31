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Буданов пережив щонайменше 10 замахів, - The Washington Post

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Буданов пережив щонайменше 10 замахів, - The Washington Post
На керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів.

Про це з посиланням на близьку до нього людину пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами людини, близької до Буданова, на нього було скоєно щонайменше 10 замахів. У 2019 році під його автомобіль було закладено бомбу, але вона здетонувала передчасно", - йдеться в статті.

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Видання повідомляє, що Буданов живе у своєму офісі, веде обережний спосіб життя і рідко з'являється на людях.

За даними WP, в його кабінеті цілодобово грає класична музика. В кутку захована зброя, а на столі лежать набої.

Буданов залишається мішенню для Кремля, адже після вибуху на Кримському мосту в жовтні Москва назвала винуватцями агентів ГУР на чолі з головою.

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Стрімкий злет Буданова до рівня одного з наймолодших генералів в історії України прискорився у серпні 2016 року, коли підполковник Федеральної служби безпеки Росії був убитий у Криму.

Вважалося, що Буданов був одним з українських спецоператорів, які працювали в тилу ворога, і пізніше він був нагороджений українським орденом "За  мужність"" за нерозголошені операції.

У 2020 році, коли йому було лише 34 роки, його призначили головою ГУР.

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Буданов не підтверджує і не заперечує операцію або свою участь у ній: "Щось сталося... І після цього почалися всі замахи на моє життя".

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Топ коментарі

  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    Найбільшу кількість «замахів» зчинив грузин з яким він живе.
  • Владислав Изюмский cdae8f76
    Якого дідька він комусь потрібен? Хіба це голова розвідки? Це просто блогер. Все що він робить, так це тільки те, що постійно дає інтерв'ю іноземним журналістам
  • kelt kant
    Вже й розвідку в шапіто перетворили, погань зелена… але ж «зрітєлі квартала» за обидві щоки хавають це лайно аж пішать… Вже час виділити державні гроші на серіал про «Невловимих Джо» про «пакушенія» на Шефіра, зеленського та Буданова…
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