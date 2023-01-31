Суд РФ вперше кваліфікував підпал військкомату як теракт: Обвинуваченого засуджено до 12 років колонії

Вперше в Росії суд виніс вирок за статтею про теракт за підпал військкомату. Обвинуваченого з Ханти-Мансійського округу було засуджено до 12 років колонії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, йдеться про Владислава Борисенка. Вирок ухвалив Центральний окружний військовий суд у Єкатеринбурзі, про це йдеться у картотеці справи.

Борисенко - житель Нижньовартівська. Його звинувачували у тому, що спільно з Василем Гаврилишеном він у травні минулого року спробував підпалити військкомат у цьому місті. Одна пляшка з горючою сумішшю згасла, від другої спалахнула дерев’яна обшивка передпокою військкомату. Вогонь швидко загасили поліцейські, які приїхали на виклик, про постраждалих не повідомляли.

Спочатку обох чоловіків звинувачували в умисному знищенні чи пошкодженні майна та хуліганстві, проте потім справу перекваліфікували на теракт і передали її розгляд до військового суду. За статтею про теракт обвинуваченим може загрожувати до 20 років позбавлення волі. При цьому Борисенка і Гаврилишена судять окремо.

У суді, як стверджується, обвинувачені заявили, що підпалили військкомат заради заробітку – неназвані особи в телеграмі нібито обіцяли їм більше ніж мільйон рублів – і не погоджуються з тим, що це був теракт. Адвокат Борисенка Сергій Чернишков, як пише "Коммерсант", заявив, що його підзахисний насправді нібито підтримує війну Росії проти України.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну в Росії були здійснені спроби підпалу десятків військкоматів та інших державних установ – як правило, пожежі швидко гасять. Декілька людей було засуджено за статтями про хуліганство або псування майна, проте з осені слідчі органи перекваліфіковують подібні справи на значно важчу статтю про теракт.

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