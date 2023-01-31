Саакашвілі знепритомнів, він не може ходити й відмовляється від штучного харчування, - мати

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі на світанку знепритомнів.

Про це повідомила його мати Гіулі Аласанія, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на видання Грузия Online.

Вона каже, що її син тяжко хворий. Саакашвілі переніс коронавірус. У нього досі тримається висока температура, і він не може пересуватися.

"Це сталося о 3-4-й ночі. Це сталося у ванній, імовірно, він зайшов і впав. Вночі у палаті нікого немає, медсестра сидить далі в коридорі. ... Приходили сьогодні лікарі, оглядали його, я також розмовляла з неврологом і його лікарем. Сильно ослаб, це сталося з цієї причини", - каже вона.

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Мати також додала, що у колишнього президента Грузії тримається висока температура - майже 39. Він не може ходити й відмовляється від штучного харчування.

ЗМІ спочатку повідомили, що Саакашвілі переводять до реанімації. Але потім директорка клініки "Вівамед", в якій перебуває політик, Ніно Надирадзе спростувала цю інформацію.

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"Коли ми вирішимо, скажемо. Поки ні", - відповіла вона на питання, чи дійсно Саакашвілі переводять до реанімації.