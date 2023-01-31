Окупанти можуть готуватися до посилення бойових дій у Запорізькій області, - Сили оборони Таврійського напрямку

Нині на Запорізькому напрямку спроб наступати великими групами з боку окупантів немає, але є ознаки того, що війська РФ готуються до посилення бойових дій в регіоні.

Про це заявив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Є певна інформація, яка наразі уточнюється, щодо прибуття російських найманців із приватної військової компанії на цей напрямок. … Як ми знаємо, там, де з’являється Вагнер, там іде певна активізація. Тому ми теж до цього готуємось, вживаємо всіх необхідних заходів", - наголосив Єрін.

Також читайте: На Таврійському напрямку не спостерігається підготовки росіян до наступу, - Сили оборони