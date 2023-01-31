У ЦПД спочатку поширили, а потім видалили інформацію щодо фейків про нібито скасування виплат 30 тис. грн військовим, які перебувають у тилу (оновлено)

З 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців, таким чином, щоб мінімальний його рівень для бійця ЗСУ, бійців Нацгвардії та ДПСУ становив не менше 20 100 грн.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"В мережі поширюються повідомлення про нібито скасування виплат 30 тис. грн військовослужбовцям, які перебувають в тилу. Дане повідомлення українці трактують не зовсім правильно, оскільки стосуються поправки в законі лише військових прокурорів та співробітників Служби судової охорони, про що говорить постанова Кабміну №43 від 20.01.2023", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД нагадали, що з 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців, таким чином, щоб мінімальний його рівень для бійця ЗСУ, бійців Нацгвардії та ДПСУ становив не менше 20100 грн.

"Поширення неперевіреної інформації під наративом "зради", допомагає ворогу сіяти невдоволення та панічні настрої серед українців", - додали у Центрі протидії дезінформації.

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Зазначимо, що згодом Центр протидії дезінформації прибрав інформацію про фейки щодо нібито скасування виплат 30 тис. грн військовослужбовцям, які перебувають у тилу.