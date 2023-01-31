Треба бути наполегливими у допомозі Україні, війна може бути тривалою, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Головним завданням у підтримці України, яка зіткнулася з російським вторгненням, зараз є збереження єдності Заходу і наполегливість.

Про це заявили міністри закордонних справ Чехії та Словаччини Ян Ліпавський та Растіслав Качер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми, як Чехія, дуже багато допомагаємо. Головне питання допомоги зараз - це наша наполегливість, наша завзятість. Європейський Союз зміг прийняти пакети санкцій, макроекономічну допомогу", - зазначив Ліпавський.

На думку глави чеської дипломатії, необхідно готуватися до тривалого конфлікту в Україні, оскільки не схоже, що президент Росії Путін хоче відступити від своїх імперських і колоніальних мрій про розширення російської території.

Ліпавський також нагадав, що Чехія прийняла півмільйона біженців від війни, постачає зброю в Україну, а також надає гуманітарну допомогу Києву.

"Імперський експансіонізм очевидний. Ми повинні бути наполегливими, ми повинні зберігати єдність у коаліції, яка підтримує Україну", - додав Качер.

Обидва міністри також підтримали інтеграційні амбіції України.

"Чехія повністю підтримує європейські прагнення України. Українці не на життя, а на смерть борються за те, щоб не бути ще однією московською провінцією, щоб мати свободу, демократію і захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", - сказав Ліпавський.

І Липавський, і Качер висловили розчарування критичними заявами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу ЄС. "Я європеєць, я вірю в європейський проект. Я абсолютно відмовляюся чути слова про те, що Європа розвалюється", - сказав чеський міністр.

Його словацький колега назвав заяви Орбана жахливими.

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