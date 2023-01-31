Треба бути наполегливими у допомозі Україні, війна може бути тривалою, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Про це заявили міністри закордонних справ Чехії та Словаччини Ян Ліпавський та Растіслав Качер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми, як Чехія, дуже багато допомагаємо. Головне питання допомоги зараз - це наша наполегливість, наша завзятість. Європейський Союз зміг прийняти пакети санкцій, макроекономічну допомогу", - зазначив Ліпавський.
На думку глави чеської дипломатії, необхідно готуватися до тривалого конфлікту в Україні, оскільки не схоже, що президент Росії Путін хоче відступити від своїх імперських і колоніальних мрій про розширення російської території.
Ліпавський також нагадав, що Чехія прийняла півмільйона біженців від війни, постачає зброю в Україну, а також надає гуманітарну допомогу Києву.
"Імперський експансіонізм очевидний. Ми повинні бути наполегливими, ми повинні зберігати єдність у коаліції, яка підтримує Україну", - додав Качер.
Обидва міністри також підтримали інтеграційні амбіції України.
"Чехія повністю підтримує європейські прагнення України. Українці не на життя, а на смерть борються за те, щоб не бути ще однією московською провінцією, щоб мати свободу, демократію і захистити свій суверенітет і територіальну цілісність", - сказав Ліпавський.
І Липавський, і Качер висловили розчарування критичними заявами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на адресу ЄС. "Я європеєць, я вірю в європейський проект. Я абсолютно відмовляюся чути слова про те, що Європа розвалюється", - сказав чеський міністр.
Його словацький колега назвав заяви Орбана жахливими.