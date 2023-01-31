В Оленівку ще можна відправити місію для розслідування теракту, - ООН

В ООН вважають, що місія з розслідування теракту у тимчасово окупованій Оленівці, де загинули українські військові, ще можлива.

Про це постійний координатор системи ООН в Україні Деніз Браун сказала в коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами представника ООН, організація ще жодного разу не отримувала дозволу від Росії, щоби відвідати місце теракту в Оленівці.

"Чи означає це, що все втрачено? Ні. Згадайте Запорізьку атомну електростанцію. У нас там фахівці з МАГАТЕ. Тож це можливо", - зазначила Браун.

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Як повідомлялося, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася портапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.